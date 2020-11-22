Путин назвал авторов текста заявления по Карабаху

Авторами текста заявления по Нагорному Карабаху были все три подписавшие его стороны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что касается самого текста, то мы делали это втроем — я, естественно, президент [Азербайджана Ильхам] Алиев и премьер[Армении Никол] Пашинян», — сказал Путин и добавил, что по-другому было невозможно.

По словам российского лидера, договоренности были только между Арменией и Азербайджаном, а Москва выполняла лишь роль посредника и взяла на себя обязанности осуществить мирное разведение сторон. «Что мы сейчас и делаем», — заключил глава государства.

Ранее Путин объяснил невмешательство России в войну в Карабахе. По его словам, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла участвовать в урегулировании войны в Нагорном Карабахе, поскольку он не является территорией Армении. Российский лидер отметил, что по международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, так как Ереван не признал независимость Карабаха, но «на Армению никто не покушался».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.