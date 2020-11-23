Нагорный Карабах поблагодарил Россию и Путина

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян поблагодарил Россию и главу государства Владимира Путина за содействие в прекращении огня и окончании войны, за восстановление мира и стабильности в регионе. Об этом пишет «Sputnik Армения».

По его словам, благодаря усилиям и действиям, предпринятым российским руководством, удалось остановить кровопролитие.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе столкновений Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов, в том числе город Шуши, расположенный в 10 километрах от столицы НКР Степанакерта.

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