Российские военные с собаками отправились разминировать Карабах

Российские военные Международного противоминного центра Минобороны России с собаками отправились разминировать Нагорный Карабах. Видеозапись разместил Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах показаны заходящие на борт российские военные вместе со служебными собаками.

Отмечается, что всего более ста специалистов противоминного центра уже прибыли в Ереван и направляются в Степанакерт. Вместе с ними в Карабах отправили спецтехнику, в том числе роботов.

Ранее в карабахском баре начали продавать коктейль «российский миротворец». Новую позицию в меню одного из заведений Степанакерта заметил корреспондент РБК.

22 ноября президент России Владимир Путин ответил на вопрос о территориальной принадлежности Карабаха. По его словам, армянская сторона не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, и это значит, что, с точки зрения международного права, Карабах и прилегающие к нему территории являются частью Азербайджана.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.