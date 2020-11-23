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В Армении заявили о незаконченной войне против Азербайджана за Нагорный Карабах

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Давид Шахназарян, являвшийся в 1994-1995 годах специальным представителем президента Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил о незаконченной войне против Азербайджана. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По его мнению, в стране долгие годы целенаправленно разрушались силовые структуры — речь не только о СНБ, но и о вооруженных силах и правоохранительных органах. «Все эти два с лишним года я многократно предупреждал, что [премьер-министр Никол] Пашинян управляется силами, которые его специально привели к власти, чтобы он решил вопрос Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха — прим. «Ленты.ру»). Причем исключительно по азербайджанско-турецкому сценарию», — сказал Шахназарян.

Добровольцев во время вооруженного конфликта использовали так плохо, что это является преступлением, считает он.

Шахназарян рассказал при этом, что Пашиняну во время боевых действий неоднократно поступали предложения от России с конкретной целью остановить войну. «Я знаю как минимум о четырех предложениях (...). И чем дальше продвигался противник, тем хуже с каждым разом становились условия. Все это время ситуация преподносилась обществу так, что мы выигрываем, наступаем. Уже тогда было очевидно, что в командном бункере принимаются политические, а отнюдь не военные решения», — заявил бывший глава СНБ.

Ранее бывший начальник службы военного контроля Министерства обороны Армении Мовсес Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время боевых действий в Нагорном Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение. Пашинян назвал все обвинения надуманными и абсурдными. На этом фоне в отставку подал министр обороны Армении Давид Тоноян.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно трехстороннему заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.

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