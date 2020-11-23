В Армении оппозиционер объявил голодовку с требованием отставки Пашиняна

Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» («Армянская революционная федерация») Гегам Манукян объявил бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «из-за бездарной и разрушительной политики правительства и премьер-министра» армянский народ «потерял часть своей родины».

Манукян считает, что действующая власть неспособна что-либо изменить в стране, вести переговоры и добиться по возможности благоприятных условий в решении нагорно-карабахского вопроса.

Ранее бывший начальник службы военного контроля Министерства обороны Армении Мовсес Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время боевых действий в Нагорном Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение. Пашинян назвал все обвинения надуманными и абсурдными. На этом фоне в отставку подал министр обороны Армении Давид Тоноян.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно трехстороннему заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.