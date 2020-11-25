Азербайджан занял оставленный армянскими войсками район Карабаха

Армия Азербайджана 25 ноября вошла в оставленный войсками Армении Кельбаджарский район. Об этом сообщается на сайте военного ведомства Азербайджанской Республики.

Отмечается, что передвижения войск совершаются согласно подписанным договоренностям. На пути следования подразделений ведется работа по разминированию территорий, а также подготавливаются труднопроходимые горные дороги.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.