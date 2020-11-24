В Иране похвалили Путина за спасение Кавказа от «превращения во вторую Сирию»

Россия сыграла важную роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, однако это может негативно отразиться на ее отношениях с Турцией. Такое мнение высказал представитель лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи аятолла Сеид Хасан Амоли в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По словам Сеида Хасана Амоли, Иран никогда не видел пользы в Минской группе ОБСЕ, пытавшейся урегулировать ситуацию. Помимо этого, Тегеран давно убеждал Баку в бесполезности «затянутых переговоров», в итоге азербайджанская сторона приступила к активным действиям и занялась «освобождением своих земель».

Аятолла подчеркнул, что остановить кровопролитие в конце концов удалось благодаря инициативе российского лидера Владимира Путина, а не Минской группы. Так, президенту РФ удалось спасти Кавказ от «превращения во вторую Сирию», а также остановить «провокации» со стороны западных стран — например, Франции и США.

Сеид Хасан Амоли предположил, что в дальнейшем Москва не допустит деэскалации конфликта или вмешательства других государств. Аятолла убежден, что Россия поможет решить карабахский вопрос мирным путем и в этом ее будет всячески поддерживать иранская сторона.

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Однако среди участников переговоров есть и недовольные, считает аятолла: например, некоторые представители Азербайджана и Турция. «Анкара против этого соглашения, хотя и делает вид, что поддерживает его. Турция помогала Азербайджану, но не смогла сыграть важную роль в этой войне», — считает Сеид Хасан Амоли.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление, которое предполагает прекращение боевых действий и размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

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