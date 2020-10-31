Ереван и Баку достигли новых договоренностей

Баку и Ереван достигли новых договоренностей по конфликту в Нагорном Карабахе по итогам встречи в Женеве в пятницу, 30 октября. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, передает РИА Новости.

Так, главы МИД Армении и Азербайджана договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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Также по итогам встречи стороны в течении недели договорились предоставить списки пленных для возможного обмена. Кроме того, Армения и Азербайджан договорились включиться в процесс восстановления и обмена останками в районе боевых действий.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха перешел на новый этап 27 сентября — после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. 26 октября вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Баку и Ереваном при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.