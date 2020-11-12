Представители США и Франции обсудят Карабах в Москве

Делегации представителей Франции и США прибудут в Москву, чтобы обсудить план примирения сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, которую на YouTube транслирует канал RT.

«Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений», — заявил Лавров.

Он отметил, что миру и безопасности в регионе могут поспособствовать организации ООН, в первую очередь — ЮНЕСКО. Кроме того, Лавров подчеркнул, что российские инициативы в этой области находятся в русле тех инициатив, которые выдвигались сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление, которое предполагает прекращение боевых действий и размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.