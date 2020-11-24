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Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (слева)
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (слева)
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили договоренности российской стороны с Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили реализацию соглашения детально и во всех аспектах. В частности, российский лидер рассказал турецкому коллеге о деятельности российских миротворцев. Кроме того, стороны подчеркнули приоритетность решения гуманитарных проблем, таких как возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, а также сохранение религиозных и культурных объектов.

Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили создание Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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