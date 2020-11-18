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Кремль объяснил запрос Путина к Совфеду об отправке военных в Карабах

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Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Дополнительное разрешение Совета Федерации на отправку российских военных в Нагорный Карабах было запрошено в связи с продолжительностью и масштабностью миротворческой миссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 ноября.

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Песков уточнил, что глава государства может принимать подобные решения самостоятельно на основании постановления 2015 года. Однако из-за длительности миротворческой миссии было запрошено дополнительно разрешение, пояснил он.

«Впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости», — напомнил представитель Кремля.

Ранее верхняя палата парламента дала согласие на отправку российских военных в Нагорный Карабах для участия в миротворческой миссии. За соответствующим разрешением к сенаторам обратился президент Владимир Путин.

16 ноября в Армению прибыли два самолета военно-транспортной авиации России с российскими миротворцами и спецтехникой на борту. Размещение военных вдоль линии соприкосновения прописано в соглашении о прекращении боев действий, которое 9 ноября подписали лидеры России, Армении и Азербайджана. Согласно договоренностям, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев, сроки пребывания военных автоматически продлеваются на следующие пять лет.

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