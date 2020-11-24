Власти Армении призвали воевавших в Карабахе сдать оружие

Военная полиция Армении призвала военнослужащих, вернувшихся из Нагорного Карабаха и демобилизованных, сдать полученное оружие. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает «Sputnik Армения».

Власти напоминают, что незаконное хранение оружия и боеприпасов является уголовным преступлением, однако добровольная сдача освобождает от ответственности при отсутствии иного состава преступления.

Армения, Азербайджан и Россия 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении боев в Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Баку получил контроль над рядом населенных пунктов, занятых азербайджанской армией в ходе конфликта, в том числе городом Шуши, имеющим стратегическое значение. До 1 декабря Азербайджану передадут еще три района.

Подписанное соглашение вызвало массовые протесты в Армении. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве. Пятеро из 12 министров уже покинули свои посты, в том числе глава военного ведомства. Освободивший пост главного военного инспектора Армении генерал-полковник Мовсес Акопян рассказал, что его отозвали из зоны боевых действий в Карабахе после того, как он сделал замечание жене Пашиняна.