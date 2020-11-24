Половина правительства Пашиняна подала в отставку

Половина правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна — шесть из 12 министров — подали в отставку после подписания Ереваном 9 ноября заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Освобождены от должностей министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян. 24 ноября заявление об увольнении подал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

Свои посты пока сохраняют министры высокотехнологической промышленности, окружающей среды, территориального управления и инфраструктур, финансов, здравоохранения, юстиции. Местные СМИ уже анонсировали увольнение глав Минздрава и Минюста.

9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно документу, воюющие армянская и азербайджанская стороны остаются на занятых ими позициях. Кроме того, до 1 декабря под контроль Баку передаются три района. Вдоль линии разграничения и коридора, соединяющего Армению и Карабах, будут действовать российские миротворцы.

Азербайджан воспринял случившееся как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки Пашиняна. Парламентской оппозиции не удалось добиться проведения заседания, чтобы заявить о недоверии премьеру.