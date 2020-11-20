В Армении сменили трех министров. Соответствующие указы подписал президент страны, передает в пятницу, 20 ноября, «Sputnik Армения».

От своих должностей освобождены министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян и министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян. Военное ведомство возглавил Вагаршак Арутюнян, МЧС — Андраник Пилоян, Минсоцтруда — Месроп Аракелян.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе, которые начались в конце сентября.

Согласно документу, азербайджанская армия осталась на позициях, которые заняла в ходе столкновений. До 1 декабря под контроль Баку должны быть переданы еще три района. На линии разграничения и вдоль коридора, соединяющего Армению и Карабах, будут действовать российские миротворцы.

В Ереване начались массовые протесты с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция обвиняет его в предательстве.