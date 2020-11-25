Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о будущем переговоров по Карабаху. Этой темы он коснулся в интервью ТАСС.

«Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась», — заявил премьер-министр. Речь идет о том, что Армения выступает за международное признание независимости Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах).

Материалы по теме Ключ к Карабаху Азербайджан отбил у Армении город Шуши. Почему две страны воюют за него уже сто лет? Особенности национальной трагедии Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции?

Глава правительства отметил, что проблема статуса НКР должна стать предметом переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. По словам Пашиняна, среди сопредседателей Минской группы существует консенсус: вопросы, не разрешенные в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий, должны обсуждаться именно в этом формате.

На данный же момент первостепенной задачей в процессе урегулирования конфликта в Карабахе является установление стабильности в регионе, а также разблокирование транспортных коммуникаций и иной инфраструктуры на основе договоренностей, зафиксированных в трехстороннем соглашении. Премьер Армении также подчеркнул, что находится в контакте с президентами России и Франции, и выразил надежду, что полноценная работа Минской группы ОБСЕ восстановится после завершения избирательного процесса в США.

Также 25 ноября Пашинян отметил, что конфликт в Карабахе является затяжным, и российские миротворцы, скорее всего, будут пребывать в регионе дольше изначально определенных пяти лет.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



