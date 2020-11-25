Пашинян предрек возвращение беженцев в Карабах до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС предрек возвращение беженцев в Нагорный Карабах до конца года.

По его словам, «намечается довольно хороший поток» возвращения жителей. Так, президент непризнанной республики Араик Арутюнян сообщил, что вернулись уже 25 тысяч человек. «Мы уверены, что до конца года большинство жителей Нагорного Карабаха вернутся», — сказал Пашинян и заверил, что для этого будут созданы все необходимые условия.

Премьер отметил, что многие дома в Карабахе разрушены, нужно начинать восстановительные работы. Но сначала необходимо предоставить «оперативную финансовую помощь» для удовлетворения их «первоочередных нужд».

«Очень важно отметить, что Российская Федерация тоже намерена предпринять шаги, чтобы обеспечить возврат жителей Нагорного Карабаха в свои дома», — сказал Пашинян.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По документу азербайджанская армия остается на позициях, занятых ею в ход конфликта. До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, будут действовать российские миротворцы.