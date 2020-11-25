Кельбаджарский район Карабаха перешел под контроль Азербайджана

Кельбаджарский район Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана. Об этом в среду, 25 ноября, заявил президент Ильхам Алиев в телеобращении к гражданам. Его цитирует ТАСС.

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Глава государства назвал вывод с указанных территорий сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) «освобождением от оккупации». «Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ», — подчеркнул он и добавил, что Кельджабарский район стал самым крупным муниципалитетом в Азербайджане.

Алиев отметил, что храмы любых конфессий и памятники, находящиеся на переданных Баку территориях, «являются нашим историческим достоянием» и будут охраняться государством, поэтому простым гражданам не нужно волноваться за их сохранность.

Ранее президент Азербайджана уже не раз заявлял о том, что объекты исторического наследия на территории Карабаха останутся невредимыми.

В Кельджабарском районе находится одна из главных святынь Армянской апольстольской церкви — монастырь Дадиванк. В годы советской власти, когда эти территории уже находились в составе союзной Азербайджанской республики, храм использовался для размещения скота и был сильно поврежден. В связи с этим передача территорий монастыря Баку вызвала особенно негативную реакцию у жителей Карабаха и Армении.