Пашинян назвал «историческим решением» резолюцию Сената Франции о Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «историческим решением» резолюцию Сената Франции с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Он прокомментировал документ на своей странице в Facebook.

«Решение Сената Франции историческое. Международное признание Арцаха входит в международную повестку», — написал Пашинян.

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Ранее 25 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания.

Перед этим Пашинян рассказал о будущем переговоров по Карабаху. Глава правительства отметил, что проблема статуса НКР должна стать предметом переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. По его словам, Армения все так же выступает за международное признание независимости Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах).

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.