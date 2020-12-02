Меркель пообещала продлить карантин в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что карантин в стране продлится, если ситуация с распространением коронавируса существенно не изменится. Ее слова на пресс-конференции в Берлине приводит ТАСС.

По ее словам, еще в ноябре власти Германии сказали, что решения будут действовать, если ничего существенно не изменится. «Сегодня мы еще раз это согласовали», — подчеркнула Меркель.

При этом она заявила, что в целом ситуация с коронавирусом «останется такой, как сейчас». Меркель указала на то, что пока показатель числа инфицированных значительно превышает 50 на 100 тысяч жителей. «Мы должны сократить контакты. Вирус не позволит себя обмануть, он с нами», — подчеркнула канцлер.

Ранее Меркель заявила о риске третьей волны коронавируса. По ее словам, число новых случаев заражения в Германии стабилизировалось после того, как 2 ноября в стране был введен «мягкий локдаун». Однако официальные лица предупреждают, что ситуация может измениться в любой момент. Также Меркель выступила против ослабления ограничительных мер на период рождественских каникул.

2 ноября Германия ввела жесткий карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом. По распоряжению канцлера ФРГ Ангелы Меркель закрылись, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, ограничивается работа магазинов. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.