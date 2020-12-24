Президент Германии увидел «свет в конце тоннеля» в ситуации с COVID-19

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер увидел свет в конце тоннеля: так он охарактеризовал успехи страны в борьбе с пандемией COVID-19. Его традиционную рождественскую речь цитирует Deutsche Welle.

По его мнению, Германия преодолела самый худший этап распространения коронавируса. Впрочем, начало вакцинации 27 декабря «знаменует долгий и трудный путь», который осталось пройти стране. Штайнмайер призвал тех, кто сомневается в безопасности вакцины, все же довериться решению Берлина. По мнению политика, местная демократия не раз доказывала, что ей можно доверять.

Он признал, что пандемия бросает тень на праздник, и Рождество в 2020-м сильно отличается от того, к чему привыкли граждане. Однако, заверил президент, можно с нетерпением ждать следующего Рождества, чтобы отметить его в большом кругу семьи и с друзьями. Штайнмайер призвал население не забывать о светлых сторонах печальных событий.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. 21 декабря Евросоюз разрешил использование вакцины Pfizer от коронавируса.