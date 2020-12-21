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Евросоюз разрешил использование вакцины Pfizer от коронавируса

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Фото: JOHANNA GERON / Reuters

Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза (ЕС) вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, видео обращения опубликовано на официальном сайте органа.

Согласно заявлению Брюсселя, первая в Европейском союзе вакцина получила обусловленное разрешение. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что теперь препарат станет доступен для всех граждан Евросоюза. Она также рассказала, что Европейское агентство по лекарственным средствам провело тщательную оценку данного средства.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала дату начала вакцинации от коронавируса в Евросоюзе. По ее словам, граждан ЕС начнут прививать с 27, 28 и 29 декабря.

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