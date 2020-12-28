Работникам дома престарелых в ФРГ по ошибке ввели пять доз вакцины от COVID-19

Восемь сотрудников дома престарелых в Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что неправильную дозу ввели семи женщинам и одному мужчине в возрасте от 38 до 54 лет. Все они работают в доме престарелых в городе Штральзунде на северо-востоке Германии и получили вакцину в приоритетном порядке с началом массовой вакцинации в стране. Вакцинированных сотрудников немедленно проинформировали об ошибке.

Отмечается, что серьезных побочных эффектов у пострадавших не обнаружено. Тем не менее четверых из них госпитализировали с легкими симптомами, похожими на грипп, в качестве меры предосторожности. Остальных отправили домой.

Вакцинация от коронавируса в Европе стартовала 27 декабря. На первом этапе каждая из стран Европейского союза сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения.

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