Пилот оставил в небе необычную фигуру после старта вакцинации от коронавируса

Пилот оставил в небе над Германией необычную фигуру после того, как в Европе стартовала кампания вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Летчик Сэми Крамер (Samy Kramer) на одномоторном самолете Diamond DA20 изобразил в воздухе над немецким Фридрихсхафеном шприц — его маршрут удалось отследить на портале FlightRadar.

«Это своего рода напоминание для людей», — пояснил Крамер и выразил надежду, что его поступок станет «забавным и нетрадиционным» способом повышения уровня осведомленности о том, что вакцина будет массово доступна.

Вакцинация от коронавируса в Европе стартовала 27 декабря. Прививки от COVID-19 получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.

4 марта сообщалось, что пилот авиакомпании Lufthansa, которая была признана крупнейшим авиаперевозчиком в Европе, нарисовал в воздухе гигантский мужской половой орган. Отмечается, что узор в виде пениса получился в небе из-за того, что пилот был вынужден зайти на второй круг после первой неудачной попытки посадить лайнер.