Пилот крупнейшей авиакомпании в Европе нарисовал в воздухе огромный пенис

Пилот авиакомпании Lufthansa, которая была признана крупнейшим авиаперевозчиком в Европе, нарисовал в воздухе гигантский мужской половой орган. Снимки траектории движения самолета появились в Twitter-аккаунте сервиса для отслеживания рейсов Flightradar24.

Согласно информации сервиса, речь идет о самолете Airbus-320, который летел из Франкфурта в Бремен. Отмечается, что узор в виде пениса получился в небе из-за того, что пилот был вынужден зайти на второй круг после первой неудачной попытки посадить лайнер.

Комментаторы бросились шутить по поводу увиденного. «Возможно, пилот был женщиной...» — написал один пользователь. «О, это если бы я был пилотом», — отметил другой. «Из Франкфурта... с любовью», — посмеялся третий. «Это женщина-пилот, которая узнала об измене мужа и пытается дать ему понять, что она уже купила длинный острый нож», — предположил еще один комментатор.

В феврале 2019 года пилот из Австралии преодолел полтысячи лишних километров в воздухе, чтобы изобразить фигуры, похожие на мужской половой орган. Инцидент произошел 19 февраля в городе Солсбери на юге страны. На трекере полета видна надпись «I'm bored» («Мне скучно»), а также два элемента различного размера.

В 2019 году компания Lufthansa Group завоевала звание самого востребованного перевозчика в Европе. За прошедший год авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в сумме совершили более миллиона рейсов, а показатель загруженности самолетов превысил 80 процентов.

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