Австралийский пилот заскучал и нарисовал в воздухе пенисы

Пилот из Австралии преодолел в воздухе полтысячи лишних километров, чтобы изобразить фигуры, похожие на мужской половой орган. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware, предоставляющего детализацию полета.

По данным сервиса, инцидент произошел 19 февраля в городе Солсбери на юге страны. На трекере полета видна надпись «I'm bored» («Мне скучно»), а также два элемента различного размера, похожих на пенисы.

Согласно представленной информации, самолет вылетел в 08:53 по местному времени и приземлился в 11:57, пробыв в воздухе 3 часа 4 минуты. При этом все другие его рейсы, выполненные за последнее время, не превышают 1 часа 15 минут.

Отмечается, что в плане полета было предусмотрено расстояние в 169 километров, а фактически самолет пролетел 669 километров.

В июне прошлого года в небе рядом с одной из американских авиабаз заметили наполовину нарисованный пенис. Отмечается, что фигура могла появиться случайно во время обычных тренировочных полетов, но есть и вероятность того, что пилоты специально не стали дорисовывать фрагмент, чтобы избежать неприятностей на службе.

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