Испанский самолет начертил в небе «пенис в коробке»

Испанский самолет начертил в небе над Кадисским заливом изображение «пениса в коробке». Картинка была опубликована в Twitter-аккаунте AirspotterORG. На это обратил внимание портал The Drive.

Военно-транспортный самолет Airbus A400M вылетел из испанской Севильи. Отмечается, что это, вероятнее всего, был тестовый полет: воздушные суда собирают на авиазаводе неподалеку от города.

В статье издания указывается, что шансы на простое совпадение крайне низки. «Возможно, тестировщики поймали дух Рождества немного заранее и решили отдать должное самому великому подарку Энди Сэмберга и Джастина Тимберлейка», — написал автор, имея в виду шуточную песню Dick in a Box («Пенис в коробке») популярного американского комик-трио The Lonely Island.

В конце октября пенис своей траекторией нарисовали пилоты авиации ВМС США над Калифорнией на самолете T-34C Turbo Mentor. Как сообщало издание Marine Corps Times, на время расследования летчиков отстранили.

В июне в небе рядом с одной из американских авиабаз заметили наполовину нарисованный пенис.

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