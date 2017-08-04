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Нарисовавший сам себя в небе над США самолет тестировал новый двигатель

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Лайнер Boeing 787 Dreamliner, начертивший в небе над США силуэт самолета, таким образом тестировал новый двигатель от Rolls Royce. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Данный полет должен был доказать властям США, что воздушное судно может совершать безопасные перелеты на длительные расстояния на одном двигателе.

Общая продолжительность рейса Boeing 787 Dreamliner составила 18 часов. Он преодолел почти 16 тысяч километров пути на высоте 12 километров. Маршрут лайнера пролегал через 22 штата.

Необычный рейс был выполнен в среду, 2 августа. Самолет вылетел из Сиэтла на северо-западе страны и, «нарисовав» в воздухе свою проекцию, вернулся в тот же город.

Boeing 787 Dreamliner — широкофюзеляжный реактивный самолет. В зависимости от конфигурации он может вмещать от 250 до 330 пассажиров. Корпорация Boeing утверждает, что этот лайнер является более экономичным, чем предыдущие модели.

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