Атаку огромного роя пчел на индийский самолет сняли на видео

Внутренний рейс индийского авиаперевозчика Alliance Air (дочерняя компания Air India) задержали на час из-за огромного роя пчел, облепивших самолет. Видео во вторник, 1 августа, опубликовало в своем микроблоге в Twitter агентство ANI.

По его данным, инцидент произошел 26 июля перед отправлением рейса 9I-867 из Хайдарабада в Пуну. Как пишет Hindustan Times, пчелы облепили лобовое стекло лайнера, лишив пилотов обзора и возможности взлететь.

Сотрудники аэропорта использовали специальную аэрозоль, чтобы прогнать насекомых. В салон пчелы не проникли, так как к моменту атаки двери самолета уже были закрыты. В результате никто из людей не пострадал.

Генеральное управление гражданской авиации Индии (DGCA) начало расследование по факту произошедшего. По правилам безопасности пчелиные рои не должны появляться на территории воздушных гаваней.