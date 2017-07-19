Пассажиры чартера iFly отказались лететь в Турцию из-за опасений за свою жизнь

Часть пассажиров чартерного рейса авиакомпании iFly отказалась лететь в Турцию из-за опасений за свою жизнь. Об этом в среду, 19 июля, сообщает сетевое издание m24.ru.

По словам одной из путешественниц, до этого туристы более суток прождали в московском аэропорту Внуково отправления на курорт Бодрум. Представители перевозчика объяснили причину задержки тем, что они ждут пассажиров чартера, которые едут в столицу из других регионов.

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Однако во время ожидания путешественники заметили ремонтную бригаду, осматривавшую двигатель их лайнера. Сотрудница iFly сказала, что работники аэропорта проводили обычную предполетную подготовку воздушного судна. Однако некоторые туристы не поверили ей.

Опасаясь, что их отправят в Турцию на неисправном лайнере, отдыхающие заявили, что воздержатся от путешествия, хотя самолет уже готов был подняться в воздух. Сколько именно человек приняли такое решение, неизвестно. В итоге рейс снова задержали, на этот раз для того, чтобы выгрузить багаж туристов.

Вылетел ли в итоге этот чартер в Бодрум, не сообщается. По данным онлайн-табло Внуково, рейс iFly в этот город, назначенный на 19 июля, был отменен.

В декабре 2016 девять пассажиров чартерного перевозчика Azur Air отказались лететь в Таиланд после ЧП с самолетом в Екатеринбурге.

