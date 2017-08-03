Самолет нарисовал сам себя в небе над США

Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner начертил в небе над США собственный силуэт. Об этом в четверг, 3 августа, пишет газета Mirror.

«Рисунок» был сделан накануне, 2 августа. За 17 часов воздушное судно преодолело более 6,4 тысячи километров. Самолет вылетел из города Сиэтл на северо-западе Соединенных Штатов.

Он начал «рисовать» сам себя с крыла. Нос лайнера оказался в штате Вайоминг, а хвост — на территории Миссисипи, Теннесси и Кентукки. Готовый «рисунок» можно посмотреть на сайте Flightradar24. Свой полет воздушное судно также завершило в Сиэтле. Для чего оно проделало такой путь, не уточняется.

