Подросток на ходу выпрыгнул из самолета в аэропорту Сан-Франциско

Пассажир панамской авиакомпании Copa Airlines выпрыгнул из самолета вскоре после приземления в аэропорту Сан-Франциско. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во вторник, 1 августа, когда прибывший из Панамы в США лайнер ехал по взлетно-посадочной полосе. 17-летний путешественник неожиданно открыл дверь аварийного выхода, выбрался на крыло самолета, откуда спрыгнул на землю.

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Сотрудники воздушной гавани, находившиеся в тот момент на аэродроме, задержали юношу и передали его полиции. Стражи порядка арестовали нарушителя, оказавшегося гражданином США. Он не получил травм.

Уточняется, что в течение всего рейса молодой человек, летевший в одиночку, нервничал и проявлял беспокойство. Поступок путешественника шокировал его попутчиков, некоторые из них начали кричать. Самолет благополучно доехал до места высадки пассажиров, никто не пострадал.

Аналогичное ЧП произошло в аэропорту американского Хьюстона в ноябре 2016 года. Тогда из воздушного судна на ходу выпрыгнула пассажирка United Airlines.