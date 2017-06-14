Любопытная пассажирка открыла дверь аварийного выхода в лайнере перед взлетом

Пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Air из любопытства открыла дверь аварийного выхода в лайнере незадолго до взлета. Об этом в среду, 14 июня, сообщает портал Sina.

Инцидент произошел двумя днями ранее, 12 июня, перед отправлением самолета из международного аэропорта Пекина Шоуду. Женщина, личность которой не раскрывается, потянула за ручку выхода, в результате дверь открылась, и сработал аварийный трап. В итоге путешественницу поместили под административный арест на 12 дней.

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Рейс пришлось отменить. Пассажиров с этого самолета (в общей сложности 113 человек) позднее в тот же день перевезли на других бортах Xiamen Air.

По предварительным данным, аварийный трап не получил существенных повреждений. Несмотря на это, минимальная стоимость его ремонта составит порядка 100 тысяч юаней (примерно 14,7 тысячи долларов). Предполагается, что эту сумму должны взыскать с пассажирки.

Аналогичное ЧП произошло в Индии в феврале текущего года. Тогда пассажир лоукостера IndiGo открыл дверь аварийного выхода перед вылетом из Мумбая, после чего был задержан и передан сотрудникам полиции.

