Над военной базой США заметили «полупенис»

В небе рядом с одной из американских авиабаз заметили наполовину нарисованный пенис. На опубликованную в сети фотографию обратило внимание издание Task & Purpose.

Изображение первоначально появилось на странице Air Force amn/nco/snco в Facebook, однако в настоящее время пост недоступен. Издание пишет, что фотографию сделали на авиабазе Эйелсон в штате Аляска.

Как отмечается, такой «полупенис» мог появиться случайно во время обычных тренировочных полетов, но есть и вероятность того, что пилоты специально не стали дорисовывать фрагмент, чтобы избежать неприятностей на службе.

Так, два пилота ВМС США, в ноябре 2017-го нарисовавшие в небе над островом Уидби огромный пенис, оказались на шестимесячном испытательном сроке. Тогда на «творчество» летчиков станции авиации Уидби-Айленд обратили внимание жители близлежащих населенных пунктов. Они начали активно публиковать фотографии в сети.

Task & Purpose отмечает, что в апреле похожие на пенис следы в небе также были замечены над военным аэродромом в Рамштайн-Мизенбахе в Германии. Тогда ее представитель пояснил, что летчики выполняли обычные маневры, среди которых полеты по кругу и прямым линиям.

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