Американских летчиков покарают за нарисованный в небесах пенис

Пилоты ВМС США нарисовали в небе над островом Уидби огромный пенис, сообщает американская телекомпания KREM. На «творчество» летчиков станции авиации ВМС США Уидби-Айленд обратили внимание жители близлежащих населенных пунктов, начав активно публиковать фотографии воздушных упражнений пилотов.

Американские военные назвали подобную деятельность летчиков абсолютно неприемлемой и пообещали покарать провинившихся. Некоторые из жителей посчитали рисунок непристойным, тогда как в Федеральном управлении гражданской авиации по поводу случившегося заявили, что «не могут регулировать вопросы морали».