США признали космос идеальным местом для войны

Министр ВВС США Хезер Уилсон на пресс-конференции Пентагона обозначила новое пространство, в котором страна рассматривает возможность ведения военных действий, сообщает ТАСС.

«И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий», — заявила министр ВВС США. В 2018 году американские военные планируют увеличить финансирование космических программ на 20 процентов.

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Присутствующий на мероприятии начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин отметил, что ожидает от военных достижения «превосходства в космосе, которое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу маневра».

Ранее в составе ВВС США американцы планировали создать Космический корпус, занимающийся вопросами военного космоса. В принятом конгрессменами проекте бюджета не предусмотрено средств на новое подразделение.