В небе над Германией появился огромный мем

Немецкий пилот, управлявший самолетом Diamond DA20-A1 Katana, изобразил в небе над Германией огромный мем. Траектория его полета появилась на сайте Flightradar24.

Неназванный хозяин воздушного судна вылетел из города Фридрихсхафен земли Баден-Вюртемберг и вернулся обратно. При этом он составил маршрут так, чтобы его след образовал гигантский троллфейс. На весь полет пилоту понадобилось 2 часа 20 минут.

Ранее в мае неизвестный пилот оставил в небе над Россией надпись из трех слов. Экипаж вывел фразу «А где все?» Случай был зафиксирован в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области. Спустя несколько дней в том же районе появилась надпись «Отпуск будет». Полет был выполнен на том же самолете.

Изображение, впоследствии ставшее троллфейсом (Trollface), впервые появилось на сайте Deviantart в 2008-м и стало популярным мемом после того, как его стали использовать на имиджбордах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!