В немецкой больнице произошла вспышка неизвестной мутации коронавируса

На юге Германии обнаружена ранее неизвестная мутация коронавируса, из-за которой произошла вспышка заболеваемости в местной больнице. Об этом сообщает газета Munchner Merkur.

Инцидент произошел в городе Гармиш-Партенкирхен, расположенном в Баварии. В настоящий момент новая вариация вируса была обнаружена у 52 пациентов и 21 сотрудника клиники.

В берлинской клинике «Шарите» подтвердили, что это совершенно новая мутация, но не знают, будет ли она являться более заразной.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса, который выявили в середине декабря 2020 года в ЮАР, обнаружили в Германии. Данный штамм отличается от мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании и впоследствии в других странах. Кроме того, новые разновидности коронавируса, отличные от британской, была обнаружены в Японии и США.