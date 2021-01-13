Новые мутации коронавируса обнаружены в США

Ученые из американского штата Огайо обнаружили две новых мутации коронавируса, предположительно, возникшие в США. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Исследователи заявили, что одна из разновидностей вируса быстро стала доминирующим штаммом в столице штата Колумбусе в конце декабря — начале января. По мнению специалистов, эта мутация может оказаться более заразной, но маловероятно скажется на эффективности вакцин.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

Ранее новая разновидность коронавируса, отличная от британской, была обнаружена в Японии. По словам специалистов, штамм был выявлен у четырех человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии. В Японии вызывала опасения его, вероятно, более высокая контагиозность.