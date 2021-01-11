В ВОЗ оценили опасность японской мутации коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили опасность новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в Японии. Об этом рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

По его словам, данный штамм коронавируса не сделал инфекцию более агрессивной. Генеральный директор ВОЗ отметил, что чем больше распространяется вирус, тем выше шансы появления его новых вариаций. Гебрейесус подчеркнул, что это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, а также усложнить работу врачей.

Ранее в японском Национальном институте инфекционных болезней заявили, что обнаружили новую, отличную от распространяющихся в Великобритании и ЮАР, мутацию коронавируса. По словам специалистов, штамм был выявлен у четырех человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии. В Японии вызывала опасения его, вероятно, более высокая контагиозность.