ВОЗ признала более быстрое распространение «британского» штамма коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове признала более быстрое распространение «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Ван Керкхове отметила, что новая информация об инфекции поступает постоянно. Согласно последним данным, обычный вариант коронавируса распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. «Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — пояснила она.

При этом способ распространения вируса остался прежним. Также нет никаких свидетельств того, что новый штамм более опасный. «Соответственно, нет никаких изменений в отношении того, как мы должны противостоять этому варианту, в том числе использовать средства индивидуальной защиты», — заключила эксперт.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.