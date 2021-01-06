Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о масштабах распространения «британского» штамма коронавируса, который может быть на 70 процентов более заразным. Мутацию обнаружили уже в 41 стране и территории по всему миру, передает ТАСС.

По состоянию на 5 января разновидность VOC-202012/01, изначально выявленную в Великобритании, обнаружили еще в 40 государствах, территориях и районах. Отмечается, что новый штамм выявлен в пяти из шести регионов ВОЗ.

Кроме того, штамм коронавируса, получивший название 501Y.V2, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, выявлен еще в шести других территориях и странах.

4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального карантина из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что новый штамм коронавируса распространяется с «пугающей скоростью».