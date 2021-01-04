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Британцы обеспокоились неэффективностью вакцин против коронавируса из ЮАР

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Фото: Phil Noble / Reuters

Вакцины могут быть не слишком эффективны против нового штамма коронавируса, выявленного в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом политическому редактору ITV News Роберту Пестону (Robert Peston) сообщил один из научных советников британского правительства.

По словам собеседника журналиста, в Великобритании не уверены, что уже разработанные препараты будут столь же эффективны против штамма из ЮАР, как против «британского» варианта вируса. В настоящее время эту проблему изучают ученые, говорится в материале.

Как отмечается, именно этот факт вызывает серьезное беспокойство у британского министра здравоохранения Мэттью Хэнкока. «Меня беспокоит, что он [штамм из ЮАР] передается даже проще, чем новый вариант, который мы видели в Великобритании. А ведь взять его под контроль, несомненно, было огромной проблемой», — заявил он в интервью ITV. Министр добавил, что пока на британской территории было зафиксировано только два случая заражения «южноафриканским» штаммом.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в ЮАР в середине декабря 2020-го. Прежде неизвестную в стране разновидность вируса SARS-CoV-2 назвали 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, вероятно, связана именно с данной мутацией заболевания. Данный штамм отличается от мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании и впоследствии в других странах.

К 4 января 2021-го число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 85 миллионов.

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