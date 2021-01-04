Китай назвал ложью версию США о происхождении коронавируса

Заявления об искусственном происхождении коронавируса — это ложь. Об этом заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

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По ее словам, «низкокачественную ложь и слухи вопреки ожиданиям» распространяет высокопоставленное и официальное лицо США — заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер. «Надеюсь, американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттингера или это официальная позиция администрации США», — заявила Хуа Чуньин.

Представитель МИД напомнила, что теорию об утечке вируса из лаборатории уже давно опровергли эксперты. В этой связи она указала, что Вашингтон должен предоставить доказательства своих заявлений.

Ранее Поттингер во время видеоконференции заявил, что именно утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной версией происхождения коронавируса. При этом никаких доказательств он не привел.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. К 4 января 2021-го число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 85 миллионов.