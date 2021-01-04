Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 85 миллионов. Об этом свидетельствуют приведенные 4 января данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

По данным на 04:10 по московскому времени, в мире зарегистрировано 85 068 700 случаев COVID-19. Из них более 47 миллионов выздоровели, а более 1,8 миллиона скончались.

Наибольшее число выявленных заражений наблюдается в США — 20 614 190 человек. На втором месте Индия (10 323 965), на третьем — Бразилия (7 733 746).

Ранее в январе глава МИД Китая Ван И представил версию Пекина о происхождении коронавируса. По его словам, согласно большинству исследований, пандемия новой инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.