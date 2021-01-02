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Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

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Ван И
Ван И
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава МИД Китая Ван И рассказал о происхождении коронавируса, заметив, что, согласно большинству исследований, пандемия новой инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Об этом он заявил в беседе с агентством Синьхуа и Центральным телевидением Китая, передает РИА Новости.

«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — отметил Ван И, обратив внимание, что КНР стал первым государством, которое сообщило о случаях заражениях COVID-19.

Ранее Китай заподозрили в сотворении гостайны из исследований о происхождении коронавируса. Журналисты из Associated Press заверяют, что перед публикацией исследования о вирусе проверяет специальная комиссия при китайском правительстве. По данным агентства, Пекин выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, которые изучают происхождение коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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