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В Китае целый город-миллионник протестируют на коронавирус

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Фото: Globallookpress.com

Власти китайского города-миллионника Далянь проверят все население на наличие коронавируса. Об этом сообщает агентство China News.

Такое решение было принято после обнаружения восьми новых случаев COVID-19 в понедельник, 21 декабря. При этом общее число заразившихся коронавирусом достигло 17 человек, у 12 из них симптомов не наблюдается.

Китайские власти планируют протестировать все население города в течение ближайших трех дней. По их мнению, это позволит быстро и эффективно остановить распространение вируса. Население Даляня составляет почти шесть миллионов человек. К настоящему времени проведено более 1,25 миллиона тестов.

В конце ноября сообщалось, что 17 тысяч человек сдали тест на коронавирус из-за одного заразившегося сотрудника Шанхайского аэропорта. Тогда же в китайских соцсетях стали распространяться видеозаписи из аэропорта. На кадрах видно, что там скопились толпы людей: утверждалось, что их не выпускали из помещения.

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