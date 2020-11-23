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В Китае 17 тысяч человек сдали тест на коронавирус из-за одного заразившегося

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Фото: Globallookpress.com

17 тысяч человек сдали тест на коронавирус из-за одного заразившегося инфекцией сотрудника аэропорта Пудун в Шанхае. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что пробы взяли у 17 719 человек, результаты 11 544 человек уже получены — они отрицательные. Остальные пробы еще проверяются. По словам замглавы Shanghai Airport (Group) Чжоу Цзюньлун, подтвержденные случаи COVID-19 связаны только с грузовым терминалом аэропорта.

22 ноября в китайских соцсетях стали распространяться видеозаписи из международного аэропорта Пудун. На кадрах видно, что там скопились толпы людей: утверждалось, что их не выпускали из помещения. В тот же день власти ввели карантин в городе Маньчжоули на границе с Россией из-за двух случаев коронавируса, выявленных там.


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