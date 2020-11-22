Давка в китайском аэропорту из-за одного заразившегося COVID-19 попала на видео

Давка в шанхайском аэропорту Пудун из-за одного заразившегося COVID-19 сотрудника попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Известно, что у одного из сотрудников аэропорта обнаружили коронавирус, вследствие чего руководство решило провести массовое тестирование. Аэропорт закрыли на вход и выход, все рейсы отменили. После этого граждане начали паниковать: на опубликованных кадрах видно, как сотни посетителей побежали к выходу, сбивая с ног медиков в защитных костюмах.

Ранее 22 ноября сообщалось, что китайские власти обнаружили коронавирус на внешней упаковке продуктов, которые доставили на юг страны из России. Перед этим власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули на границе с Россией из-за двух случаев коронавируса, выявленных там.

За все время в Китае выявили 92 105 случаев заражения коронавирусом. Из них более 86,7 тысячи человек уже выздоровели, умерли 4742 пациента. Во всем мире число случаев заболевания COVID-19 превысило 58 миллионов.