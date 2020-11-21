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Китай предложил G20 создать «коды здоровья»

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Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20, который прошел в формате видеоконференции, предложил создать единый международный механизм «кодов здоровья» на основе данных тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Китайский лидер объяснил, что механизм будет основываться на результатах тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов. Других подробностей о системе он не привел.

«Коды здоровья» действуют в Китае с весны. У каждого города есть собственная система в соцсетях WeChat или в Alipay. В коде собраны данные о том, где человек был и показывает, насколько безопасны с точки зрения эпидемиологической ситуации эти районы — они обозначаются зеленым, оранжевым или красным цветом. Попасть в любое здание, транспорт или посетить мероприятие можно, если «код здоровья» зеленого цвета.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 57 миллионов человек.

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