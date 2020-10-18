В Китае впервые обнаружили живой коронавирус на замороженных продуктах

В Китае впервые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов. Это первый случай, когда вне лаборатории подтвердилось, что COVID-19 может сохраняться на упаковке долгое время, сообщается на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Коронавирус сохранился на упаковке импортной замороженной трески. Отмечается, что при контакте с такой упаковкой человек может заразиться.

«Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях», — сообщается на сайте центра.

Однако в CDC отметили, что в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами. Предполагается, что риск такого заражения очень низкий. Специалисты все же посоветовали людям, которые работают с замороженными продуктами, не касаться их без средств защиты. Также им напомнили об общих правилах безопасности: не трогать рот, нос или глаза до снятия рабочей одежды, на которую может попасть вирус.

Ранее ученые из Ливерпульского университета определили фактор, который в шесть раз повышает риск смерти от коронавируса. Речь идет о последовательном заболевании гриппом и COVID-19.